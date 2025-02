Bergamonews.it - Pacì Paciana: “Zone rosse a Bergamo? No, vogliamo zone welfare”

Il dibattito sulla sicurezza in città, dopo che nei giorni scorsi alcuni residenti di via Paglia chiedevano più restrizioni nella loro zona, ha scatenato il dibattito. Mentre da parte dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergam, Giacomo Angeloni, è giunta la conferma di un ormai prossimo vertice in Prefettura.Nel dialogo tra diverse posizioni c’è anche il Centro socialeche ha diramato sui social una nota: “Ma quali! Mentre si alimentano paure e si strumentalizza il malcontento, il governo taglia progetti educativi e di inclusione, favorendo indirettamente la microcriminalità. I media amplificano toni allarmistici, mentre certi influencer trasformano la “lotta al degrado” in spettacolo.L’ossessione per il “decoro” non è nuova: poggia su politiche repressive ereditate anche dal centro-sinistra, come il daspo urbano di Minniti.