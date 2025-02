Ilrestodelcarlino.it - Outlet San Marino, il fatturato sale del 10 per cento. Tre nuove aperture e più vendite ’Tax free’

Si è ulteriormente consolidato, nel 2024, il trend di crescita di SanExperience che, dalla sua inaugurazione avvenuta a gennaio 2021, sta progressivamente avanzando nel suo piano d’espansione. Con le recentiche portano a 50 i punti vendita presenti. Se il 2024 si era chiuso con le inaugurazioni dei punti di vendita Chicco e Lanificio Angelico, il 2025 si è aperto con un nuovo ingresso, quello di Under Armour, brand punto di riferimento per chi cerca performance, innovazione e stile nello sport. "I dati consuntivi dei 12 mesi – spiegano da SanExperience – passati mostrano uncomplessivo in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Positive sono anche le performance dei singoli punti vendita, il 40% dei quali ha ottenuto una crescita a doppia cifra".