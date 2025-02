Outlander – Stagione 8 | conferme cast trama e tutto quello che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

8:cheAnche se i fan dinon potranno vederla per un po’, Starz ha confermato l’ottavadella serie storica fantasy. Basata sui libri di Diana Gabaldon,racconta la storia di Claire Randall (Caitríona Balfe), un’infermiera della Seconda Guerra Mondiale che viene spedita indietro nel tempo, nel 1743, in Scozia. Mentre cerca di fare del suo meglio per tornare al presente, Claire si ritrova presto divisa tra le sue lealtà, poiché si innamora di Jamie Fraser (Sam Heughan), un ribelle highlander scozzese, e vuole aiutare la sua famiglia dopo aver scoperto il loro ruolo nella ribellione giacobita.Come molti dei migliori adattamenti di libri per la TV,ha dovuto prendersi alcune libertà creative con la serie, dato che Gabaldon sta ancora scrivendo i libri.