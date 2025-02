Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, affare complesso ma Giuntoli non si arrende! Lo scenario ideale per l’attacco: alla Continassa sognano questa coppia

di RedazioneNews24non sinonostante l'siadi avere questo attaccoCome spiegato dGazzetta dello Sport oggi in edicola, il nome di Victorresta al centro delle strategie del calciomercatoin vista della prossima estate. Il Napoli però, come risaputo, non farà sconti per il giocatore attualmente in prestito al Galatasaray.Concorrenza agguerrita, ma dsono al lavoro per costruirsi delle solide basi. Il sogno per l'annata 2025/26 è chiaro: si vuole unad'attacco formata da Kolo Muani e dal nigeriano, che garantirebbe velocità, potenza fisica e una pericolosità costante negli ultimi metri.