Osimhen alla Juve decisione presa | la reazione del Napoli

Calciomercatoultimissime -Il campionato è appena entrato nella fase decisiva, ma già si parla di mercato in vista della prossima stagione: vedi il futuro di.Staserantus in campo allo Stadium per il derby d’Italia contro l’Inter. Una partita che riguarda da vicino anche il, con la squadra di Conte che potrebbe essere scavalcata da quella di Inzaghi. Dopo il pareggio di ieri a Roma con la Lazio, infatti, i nerazzurri guadagnerebbero la vetta della classifica in caso di vittoria stasera.Dunque, paradosso dei paradossi, ai tifosi deltoccherà fare il tifo per lantus quest’oggi, o quantomeno tifare per un pareggio.Lantus punta tutto su Kolo MuaniUn match importantissimo anche per lantus ovviamente, con la squadra di Motta che non competerà per lo scudetto, ma deve pur sempre conquistarsi un posto nella Champions League del prossimo anno, obiettivo minimo per la società e per tutto l’ambiente.