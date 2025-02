Movieplayer.it - Oscar 2025: da Adrien Brody al Bob Dylan di Chalamet, i candidati come miglior attore

Timothéee Sebastian Stan nei ruoli biografici die Trump, i veterani Colman Domingo e Ralph Fiennes e l'intensodi The Brutalist: ecco iall'. Due fra i più grandi interpreti della propria generazione che tornano finalmente in gara aglidopo oltre vent'anni di attesa; una giovane superstar all'apice della propria carriera; un brillante talento alla sua seconda candidatura consecutiva; e un volto-simbolo del Marvel Cinematic Universe che ha dimostrato la propria versatilità in film di tutt'altro genere. Sono i cinqueall'del 2024: una cinquina che ha rispettato appieno i nostri pronostici della vigilia, e dalla quale (previsto) è rimasto escluso l'apprezzatissimo Daniel Craig di Queer. Di seguito andiamo ad analizzare nel dettaglio, in ordine alfabetico, le interpretazioni .