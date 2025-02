Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni della giornata 17 febbraio 2025

Cosa prevede l'diFox per il 17? Ultimo giorno ‘diplomatico', con la Luna in Bilancia. La settimana incomincia col piede giusto, anche se non per tutti sarà così. Approfondiamo leastrologiche diFox di lunedì 17, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.17Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Potresti affrontare alcune preoccupazioni finanziarie, ma ci sono grandi prospettive all'orizzonte. L'amore è in arrivo. Toro - Oggi potresti spendere un po' più del solito. Trovare serenità in amore non è difficile, ma ora cerchi risposte chiare. Gemelli - Se hai avuto questioni legali, è il momento di risolverle. In amore, le stelle favoriscono incontri piacevoli e liberi.