Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 16 febbraio: amore protagonista per il Leone, ordine per la Vergine

Ecco l’diFox di domenica 162025! San Valentino è ormai alle spalle, ma le emozioni di questi giorni continuano a farsi sentire. C’è chi ha vissuto momenti magici, chi si è trovato a fare bilanci importanti e chi, invece, ha preferito concentrarsi su sé stesso. Questa domenica è un giorno di riflessione, ma anche di azione: le stelle invitano a prendere decisioni importanti in, a lasciarsi andare senza paura o, per alcuni segni, a chiudere definitivamente ciò che non funziona più.diFox, per domenica 162025, segno per segnoCosa ci dice l’del 16? L’energia di questa giornata è particolare: per molti segni, ci saranno rivelazioni sentimentali, mentre per altri si tratterà di trovare un equilibrio tra cuore e mente.