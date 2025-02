Tvplay.it - Ora l’Inter ha fretta: contatto immediato per bloccare la cessione

Leggi su Tvplay.it

I programmi delsono cambiati e ora si cerca diimmediatamente la: Simone Inzaghi ha chiesto a Marotta di intervenire per non perdere il giocatoreI nerazzurri non hanno fatto grossi sforzi nel mercato di gennaio, andandosi a prendere il solo Sucic per il futuro. Per il prossimo anno l’idea è quella di avere una squadra più giovane, soprattutto in attacco e difesa, dove è pieno ancora di ultratrentenni, come Arnautovic, Taremi, Acerbi, Darmian e De Vrij.Orahaperla(TvPlay – ANSA) Oaktree è stato chiaro con Marotta e ha chiesto al presidente interista di ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi. In tal senso il prossimo mercato delsarà incentrato sulla ricerca di giovani talenti come Sucic e sulla valorizzazione di alcuni profili usciti dal proprio settore giovanile.