Lanazione.it - Opportunità di lavoro . Servono consulenti. Candidature entro marzo

Leggi su Lanazione.it

Poste Italiane ricerca in Umbria laureati/laureandi per attività di promozione e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno degli uffici postali e avranno l’di lavorare a stretto contatto con i clienti. È possibile inviare la propria candidatura (il 9) tramite la pagina deicata. Si richiedono interesse per il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti, buone capacità relazionali.