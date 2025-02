Iltempo.it - Operazione GabriElly, la mossa di Sala (e Ruffini) per incastrare Schlein

Il momento cruciale per Beppe, quello in cui si fanno le scelte decisive. Come lanciarsi nella prossima avventura e contemporaneamente determinare l'identikit del suo successore alla guida di Milano. Nessun dubbio sui suoi desideri: «Delle sette regioni sopra gli Appennini, il centrosinistra non ne conquista una da tempo. Non riusciamo a parlare a un ceto produttivo, facciamo fatica a parlare al Nord e prendiamo legnate ovunque». Con tanto di stoccata finale: «se non si cambia il modo in cui non ci si rapporta con il Nord non si vince. C'è molto da fare». Insomma più che un'allusione, una mezza dichiarazione di intenti: al Pirellone (si voterà nel 2028, a Milano l'anno prima), «mai dire mai». Il sindaco ha la sua ricetta anche per Palazzo Marino (al voto nel 2027): «Lui dice di no, ma spero che il futuro di Franco Gabrielli sia in politica.