Torinotoday.it - Operazione contro il falso a Torino, sequestrati 181 abiti contraffatti

Martedì 4 febbraio 2025 gli agenti dei comandi di polizia locale di Porta Palazzo e Aurora-Vanchiglia-Madonna del Pilone ahanno sequestrato 181e hanno denunciato un uomo in zona Barriera di Milano per commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione.