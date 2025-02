Ilgiorno.it - Oneri di urbanizzazione, un “affare“. Il Comune mette in cassa 13 milioni

Anche per quest’anno, la previsione di bilancio 2025-2027 delprevede importanti introiti derivati daglidiversati quando si realizzano interventi edilizi che comportano un incremento del consumo del suolo o un aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi. Si tratterà, come l’anno scorso, più o meno di 13di euro, una cifra notevole che non è passata inosservata in Consiglio comunale. "Nel programma elettorale non vi siete venduti come coloro che avrebbero puntato sull’edilizia – rimprovera il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo –, eppure vedo una cifra di 13che è qualcosa di mai visto a Monza, e questo mi sembra implichi una contraddizione. Glisignificano cemento, e probabilmente i comitati ambientalisti hanno ragione nel gridare al tradimento".