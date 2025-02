Ilgiorno.it - Omicidio all'ora dell’aperitivo in piazzale Gambara: morto ucraino 49 enne. “Lo avevamo già visto in zona. Scena terribile”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “Abbiamo sentito dei rumori, come se qualcuno avesse colpito uno dei nostri tavoli. Ma da noi era tutto in ordine. Io ero dentro, sono uscito e houn uomo a terra, sdraiato tra l’ingresso e il marciapiede della panetteria, con i piedi fuori. Una”. Terrore Un sabato sera che al “Vino sfuso“ non dimenticheranno. Il locale diè accanto al Panificio pasticceria che ieri alle 18.30 è diventato teatro di una sparatoria il cui epilogo è di une un ferito grave. Mistero su chi abbia premuto il grilletto e perché – al momento non c’è traccia neppure della pistola – ma ci sarebbe una super testimone che era all’interno della panetteria, le cui dichiarazioni potrebbero rivelarsi decisive per trovare l’assassino insieme a quelle del titolare che però non avrebbe assistito alla, trovandosi in quel momento nel retro per scaldare il cibo dei clienti.