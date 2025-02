Anteprima24.it - ‘Omernas’, il lato nascosto del sogno Sanremo in un cortometraggio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiÈ disponibile su YouTube ilOmernas, diretto da Frè e prodotto da ACT Production, un’opera che racconta ildella musica e la realtà del Festival dicome non l’avete mai vista.Cosa si nasconde dietro le quinte dei sogni?Girato durante il Festival di2024, e presentato in occasione di2025 con anteprima al Cineclub Materdei di Napoli il 6 febbraio, Omernas è una storia che intrecciae disillusione, raccontando il viaggio di Antonio (Carmine La Marca, in arte “L’Amaro”), un giovane musicista di provincia che si avventura nella città della musica italiana con il desiderio di far ascoltare le sue canzoni.Ad accompagnarlo in questo viaggio c’è lo zio Edoardo, membro della stampa presente al Festival come rappresentante di una piccola azienda radiotelevisiva.