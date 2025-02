Iltempo.it - Olly vince Sanremo. "La musica? Spero duri per sempre": cosa ci aveva raccontato nell'edicola degli artisti | VIDEO

Classe 2001, Federico Olivieri, in arte, è il vincitore del 75esimo Festival di. "È una di quelle cose che non sembra vera quando capita. Ciao a casa, papà, mamma: è assurdo ma è successo", ha detto con voce tremolante dal palco del teatro Ariston, complimentandosi anche con il secondo classificato Lucio Corsi, che ha definito un "cantautore potentissimo". Noi de Il Tempo ci abbiamo creduto da. Lo scorso maggio, infatti, era passato a trovarci. Forte del successo del suo singolo "Devastante" e voglioso di tuffarsi tra le braccia dei suoi fan, il cantautorefatto tappaper parlare del tour in arrivo e dei sogni. Ancora lontani ma grandi. "Non ho la fretta del successo istantaneo. C'èquella quota del non prendersi troppo sul serio",confessato l'artista genovese.