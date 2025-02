Laprimapagina.it - Olly vince Sanremo 2025, ma la partecipazione all’Eurovision è in dubbio, al suo posto Corsi?

, vincitore del Festival di, dovrebbe rappresentare l’ItaliaSong Contest, come da tradizione per il trionfatore della kermesse musicale. Tuttavia, in conferenza stampa, il giovane artista ha espresso il desiderio di prendersi del tempo per riflettere sulla:“Tutto quello che mi è accaduto è pazzesco. L’Eurovision? Ancora non ho pensato all’eventualità. Ho bisogno di metabolizzare l’accaduto. È un onore incredibile avere questa opportunità, ma se c’è la possibilità di prendermi del tempo per pensarci, lo chiedo. Non mi preoccupa niente, devo solo essere certo di farlo bene”.Sedovesse rinunciare, il suoverrebbe preso dal secondo classificato, Lucio, come avvenuto nel 2016 con la rinuncia degli Stadio in favore di Francesca Michielin.