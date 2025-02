Dilei.it - Olly vince Sanremo 2025, Balorda Nostalgia trionfa su Volevo essere un duro

Il vincitore di. Una vera sorpresa rispetto ai pronostici, che davano Giorgia come super favorita alla vittoria a distanza di 30 anni dal trionfo in Come Saprei. L’artista romana era infatti stata data come favorita dal pronostico, malgradofosse molto amato fin dalla prima serata, e la vittoria finale lo ha confermato. Terzo posto per un ottimo Brunori Sas, alla sua prima partecipazione acon il brano L’albero delle Noci, mentre Fedez si prende la quarta posizione. Solo quinto Simone Cristicchi, che entra Papa ed esce Cardinale, con il brano Quando sarai piccola.Gli altri premi diCome da tradizione, sono numerosi i premi che vengono assegnati ai Campioni in gara. Bianca Balti, che è tornata sul palco del Teatro Ariston diper quest’occasione, consegna il Premio Sergio Bardotti per il Miglior testo a Brunori Sas, che ha portato in gara L’albero delle noci.