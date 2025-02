Davidemaggio.it - Olly vince il Festival di Sanremo 2025

E’il vincitore deldi. In gara con il brano Balorda nostalgia, il giovane cantante ligure è riuscito ad imporsi sugli altri partecipanti della 75esima edizione della kermesse canora. Un trionfo annunciato, anche per via dei vari riscontri raggiunti negli scorsi giorni dal punto di vista delle vendite, nelle quali è riuscito ad imporsi al primo posto sia su Spotify, sia in FIMI.Secondo posto per Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Per quanto riguarda gli altri che sono arrivati in Top 5, terzo per Brunori Sas con L’albero delle noci; al quarto posto Fedez con Battito, infine, al quinto posto Simone Cristicchi con Quando sarai piccola.A decretare la vittoria diè stato il mix dei voti del pubblico da casa tramite il Televoto (con peso sul risultato finale del 34%), della Giuria delle Radio (33%) e della Giuria della Stampa, Tv e Web (33%), che sono stati uniti a quelli accumulati stasera prima dello svelamento della Top 5 e a quelli delle precedenti serate.