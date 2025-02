Puntomagazine.it - Olly Trionfa a Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia”: Il Vasco Rossi della Generazione Z

Leggi su Puntomagazine.it

Una ballad fresca e sincera che conquista il palco dell’Ariston e il cuore di tutta Italia, portando Federico Olivieri al gradino più alto del Festival.Federico Olivieri, meglio conosciuto come, è iltore del Festival di, una vittoria che molti avevano già intravisto sin dall’inizio. Con, una ballad intima e potente, è riuscito a conquistare non solo il pubblico dell’Ariston, ma anche le classifiche, portando alla luce una canzone che parla di amore e di fine, ma in modo genuino e fresco, come lo farebbe una personasua età, ventitré anni, di Genova.Non era nei suoi piani partecipare al Festival per la seconda volta, dopo la sua esperienza da Nuove Proposte nel 2023. Eppure, quando ha avuto tra le mani, ha capito che quella canzone sarebbe stata la sua occasione per brillare.