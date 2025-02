Velvetgossip.it - Olly riflette sull’ESC: la scelta richiede tempo e ponderazione

Il Festival di Sanremo 2025 ha portato con sé sorprese e colpi di scena, e tra questi spicca la decisione didi prendersi una pausa dal clamore legato alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest (ESC). Durante la conferenza stampa di chiusura, il giovane artista ha espresso la necessità dire con calma su unacosì importante per la sua carriera. La sua sincerità ha colpito tutti, e il suo desiderio di metabolizzare il successo è un aspetto che merita attenzione.La reazione di Claudio FasuloClaudio Fasulo, il direttore artistico del Festival, ha accolto con comprensione la richiesta di. Dopo un iniziale stupore, ha concesso al cantante una settimana diperre sulla sua decisione. “Mi prendo una responsabilità e credo che in realtà scadenze urgentissime non ce ne siano, anche se la macchina è bella complessa”, ha detto Fasulo, sottolineando l’importanza di avere un rappresentante che si senta pronto e motivato.