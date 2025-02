Dilei.it - Olly, quanto è alto: tra baffi rétro, canotta bianca e una vita sentimentale misteriosa

Leggi su Dilei.it

Prima di tutto, l’altezza. Perché se il metro e novantacinque di Federico Olivieri non passa inosservato, figuriamoci la sua carriera., come lo conoscono tutti, non è solo un colosso in senso letterale: in pochi anni ha scalato le classifiche, conquistato palcoscenici e ribaltato le regole del pop italiano. Il Festival di Sanremo, che nel 2023 lo aveva visto tra i big con Polvere, lo ha consacrato definitivamente nel 2025, quando Balorda nostalgia lo ha portato dritto alla vittoria. E se la sua musica ha fatto il suo lavoro, a completare il personaggio ci ha pensato l’inconfondibile estetica:sottili,e una sicurezza sul palco che non si compra.Nato a Genova il 5 maggio 2001, Federico Olivieri, in arte, non ha mai avuto bisogno di inchinarsi a nessuno, anche perché con il suo metro e novantacinque sarebbe complicato.