Ilfattoquotidiano.it - Olly: “L’Eurovision? Merita una settimana per rifletterci. È tutto folle, non ci avevo pensato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

quello che mi è successo ieri è. Quando dicevo di non valutare la vittoria come opzione ero onesto. Ora non ho ancoraall’eventualità”, del. Sono le prime parole di, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2025, durante la conferenza stampa post-vittoria. Il giovane artista, ancora incredulo per il trionfo con il brano “Balorda nostalgia“, ammette di non aver ancora realizzato quanto accaduto. E, di fronte alla prospettiva di rappresentare l’Italia alSong Contest 2025,chiede tempo: “Ho bisogno di metabolizzare, se c’è la possibilità di prendere del tempo lo chiedo, anche se è un onore incredibile avere questa opportunità”.Una richiesta subito accolta da Claudio Fasulo, vicedirettore dell’intrattenimento Prime Time Rai, presente in conferenza stampa: “Mi prendo una responsabilità, dato che non ci sono scadenze urgenti anche se la macchina è complessa.