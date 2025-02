Gqitalia.it - Olly ha vinto Sanremo 2025 a tutta Balorda nostalgia, ma vale la pena di leggere tutta la classifica del festival

Festeggerà, e come se festeggerà stanotte, vincitore di.Due anni fa era al suo esordio all'Ariston. Posizionamento, ventiquattresimo, che può sembrare “male male” come dicono i ComaCose in Cuoricini, ma in realtà, se sei poco oltre gli inizi, è un segnale che, lavorandoci su, puoi salire, anche di molto. Esi è dato parecchio da fare, in seguito a quella prima esperienza. Incluso un singolo super hit con la vincitrice deldi un anno fa, Angelina Mango. Ora, probabilmente, si scambieranno dritte in vista del passo successivo: la partecipazione all'Eurovision, in Svizzera. E chissà. Quando si tratta di cantare d'amore senza troppe sovrastrutture e con una certa autenticità, è forte e arriva subito. Lo aveva dimostrato in Per due come noi e oralo ribadisce.