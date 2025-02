Secoloditalia.it - Olly ha vinto, ma per gli italiani il vero trionfatore del Festival è Simone Cristicchi (video)

Tutti cantano Sanremo, tutti vincono Sanremo. Ufficialmente illo hacon “Balorda nostalgia” ma ci sono anche altri vincitori. Alla vigilia era un outisider per via del suo brano (un piacevole pop in grado di piacere non solo ai giovanissimi), che sarebbe sicuramente salito sul podio e che doveva recuperare un po’ di voti dalla Sala Stampa. Così è stato, infatti la sua è una vittoria sancita dal televoto dove ha preso il 31% perché il verdetto finale è stato:23,8% davanti a Lucio Corsi col 23,4. Terzo Brunori Sas col 20, 3 davanti a Fedez col 17,7 e infinecol 14,8.Hachiaramente anche Carlo Conti che ha dominato con la sfida degli ascolti, relegando Amadeus nel passato della Rai a scontare per la seconda volta nella sua vita il peccato di presunzione (nel 2006 andò a Mediaset per tornare poi in Rai con la coda fra le gambe nel 2009; nel 2024 è andato a Discovery e già si vocifera di un suo possibile ritorno in Rai) pensando di essere insostituibile, dimenticando che il successo di un programma non lo fanno i conduttori ma il programma stesso, così “Affari tuoi” va bene con Stefano DI Martino e Sanremo è andato benissimo con Carlo Conti perché ha ampliato l’offerta anche musicale (Amadeus aveva bocciato la canzone diperché evidentemente non funzionale al suo progetto musicale).