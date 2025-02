Lettera43.it - Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025

Leggi su Lettera43.it

con il brano Balorda nostalgia haildi. Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan hanno proclamato il vincitore dopo aver assegnato gli altri premi, insieme la sindaco diAlessandro Mager. A completare il podio Lucio Corsi con Volevo essere un duro e Brunori Sas con L’albero delle noci. Quarto posto per Fedez, quinto per Cristicchi.Gli altri premiPrima di proclamare il vincitore sono stati assegnati anche gli altri premi. Il Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Brunori Sas per L’albero delle noci. Il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi, invece, a Simone Cristicchi per Quando sarai piccola. Poi l’ambito Premio della critica Mia Martini assegnato dalla Sala stampa Roof: ad aggiudicarselo è stato il brano Volevo essere un duro di Lucio Corsi.