Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 | ecco la classifica finale

è il vincitore di, Lucio Corsi al secondo posto, per Giorgia, la favorita della vigilia, solo il 6° posto:lacompleta.è il vincitore deldi. La sua Balorda nostalgia è stata dunque la canzone più votata dal voto incrociato delle giurie di Sala Stampa e Radio e dal televoto, che ha come sempre giocato un ruolo fondamentale. Insieme a lui sul podio anche Lucio Corsi, al secondo posto, e Brunori Sas, in terza posizione. Ladi1 -2 - Lucio Corsi 3 - Brunori Sas 4 - Fedez 5 - Simone Cristicchi 6 - Giorgia 7 - Achille Lauro 8 - Francesco Gabbani 9 - Irama 10 - ComaCose 11 .