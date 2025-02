Davidemaggio.it - Olly frena sull’ESC: “Ho bisogno di prendermi del tempo per prendere una decisione così importante”

Leggi su Davidemaggio.it

Colpo di scena durante la conferenza stampa di chiusura del Festival di Sanremo 2025:, fresco vincitore della 75° edizione, ha deciso di prendersi delprima di decidere se rappresentare o meno l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest.Quando gli è stato chiesto di formalizzare la sua partecipazione alla manifestazione canora, il cantante ha dato la risposta che nessuno si aspettava:Devo essere totalmente onesto. Tutto ciò che mi è successo ieri sera è folle, completamente folle, e nei mesi antecedenti al Festival ho sempre dichiarato di non valutare la vittoria come un’opzione perchè non la stavo proprio considerando ed ero onesto, ero sincero. Io ancora non ho pensato all’eventualità. Hodi metabolizzare quello che mi è accaduto. Se c’è la possibilità didelperuna, lo chiedo.