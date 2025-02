Quotidiano.net - Olly è il vincitore di Sanremo 2025. La classifica (fischiata) e cosa è successo nella finale del festival

Roma, 15 febbraio– “È. È assurdo ma è”:vince il 75°died è incredulo davanti al suo stesso risultato. Il 23enne genovese ha conquistato il primo postodella kermesse con ‘Balorda nostalgia’. Al secondo posto Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’. Seguono Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’, Fedez con ‘Battito’ e Simone Cristicchi con ‘Quando sarai piccola’. LaGli altri premi Com'è andata laGli ospiti Italian singerposes with the trophy theItalian Songon stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song, in, Italy, 15 February. The musicwill run from 11 to 15 February. ANSA/ETTORE FERRARI LaLaè stata ottenuta sommando il televoto (34%) ai voti delle Radio (33%) e della Sala Stampa (33%).