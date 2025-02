Linkiesta.it - Olly, e gli sconfitti nel Sanremo dei cantanti senza onomastico

L’unica cosa chiara sono gli. Achille Lauro e Giorgia, dati dai saperlalunghisti sicuramente in cinquina per tutto il giorno, e poi a notte fonda finiti appena fuori, tra i fischi dell’Ariston e la disperazione mia che alle due passate sono qui a riscrivere un articolo che avevo previsto fosse su Fedez e Lauro finalisti e si abbracceranno o no e altri interrogativi da immaginario deprezzato in un paesestar system. Altri. Tony Effe, che è arrivato aa pari notiziabilità con Fedez, e ne esce come quello famoso per il problema dei gioielli sponsorizzati, e la fama della cui canzone è dimenticata in fondo alla classifica. (Io comunque non riesco più a citare nessuno di questipensare alla battuta di Geppi Cucciari: tutta gente). Essimi i Coma Cose, con la loro canzone moschicidissima ma anche grande trattato su questo tempo sbandato, «Cuoricini, cuoricini, persino sotto alla notizia “crolla il mondo”», i loro cuoricini che perdono come sempre ahanno perso le canzoni che poi ci siamo trovate appiccicate addosso, da “Sarà perché ti amo” a “L’italiano”, da “Non voglio mica la luna” a “Anni ruggenti”.