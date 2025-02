Dayitalianews.com - Olly, chi è il vincitore di Sanremo 2025: laurea in Economia, papà avvocato, mamma magistrata

Leggi su Dayitalianews.com

E’è il trionfatore del Festival di; ha conquistato la vittoria con “Balorda Nostalgia”.A soli 23 anni, si è imposto nel panorama musicale contemporaneo con il suo stile pop, semplice e pulito. “È una di quelle cose che sembra irreale quando succedono“, ha detto emozionatissimo dal palco dell’Ariston.Il suo nome vero è Federico Olivieri, è nato a Genova il 5 maggio del 2001. Suo padre è un, sua madre èe, anche suo fratello studia Giurisprudenza. “Sono un po’ la pecora nera della famiglia, però ci vogliamo molto bene”, aveva detto l’artista a Vanity Fair.La sua adolescenza è stata influenzata da artisti come Marracash, Tedua, e, artisti internazionali come Post Malone e Young Thug.ha frequentato il Conservatorio Niccolò Paganini della sua città; nel corso di questi anni si è trasferito nel Regno Unito e, tornato in Italia, nel 2022 si èto in&Management.