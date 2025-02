Iodonna.it - Ohaguro: l’antica usanza giapponese di annerirsi i denti sta tornando

Leggi su Iodonna.it

Altro che sorriso smagliante. Alcune popstar asiatiche stanno riportando in voga l’antica tecnica dell’, di tradizione, che consisteva nell’con una miscela di ferro e aceto in segno di fedeltà coniugale, eleganza e protezione spirituale. Reiki, come ritrovare benessere con il metodoguarda le foto: la tradizione delle geishe per affermare la propria fedeltàDiffuso soprattutto durante i periodi Heian (794-1185) e Edo (1603-1868), questa pratica era principalmente associata alle donne sposate, che la consideravano un simbolo di maturità e di appartenenza a una classe sociale elevata.