Thesocialpost.it - Oggi niente Angelus per il Papa, le parole dall’ospedale: “Avrei voluto essere in mezzo a voi, pregate per me”

Leggi su Thesocialpost.it

Il tradizionale appuntamento domenicale con l’non si terrà nella sua forma consueta.Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli per un’infezione alle vie respiratorie, non guiderà la preghiera neanche da remoto. Lo ha comunicato la sala stampa vaticana, spiegando che “per facilitare la ripresa, lo staff medico ha prescritto riposo assoluto; pertanto, nella giornata di domenica 16 febbraio, il Santo Padre non guiderà la preghiera dell’, ma ha inviato il testo per la pubblicazione”.Miglioramenti nelle condizioni delSecondo quanto riferito dalla sala stampa, il Pontefice ha trascorso una notte serena e non ha avuto episodi febbrili. Gli esami effettuati nelle ultime ore indicano un miglioramento di alcuni parametri clinici, mentre la terapia è stata leggermente modificata in base ai nuovi riscontri microbiologici.