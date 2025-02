Sport.quotidiano.net - Oggi al don Mauro Bartolini arriva il Fossombrone. Atletico, il mister: "L’obiettivo resta la salvezza»

Anche il campo in erba sintetica del Donieri è stato messo a dura prova dal maltempo e dalle abbondanti pia che sono cadute nel Piceno nelle ultime ore, ma si spera cheil terreno di gioco sia meno scivoloso di quanto appariva nella serata di ieri. L’Ascoli, infatti, ha necessità di far risultati nella sfida contro la ‘bestia nera’in programmapomeriggio alle 14.30. A presentare le insidie dell’ennesimo derby stagionale è stato ieri l’allenatore bianconero Simone Seccardini al termine dell’allenamento di rifinitura.Seccardini, meritato pareggio de L’Aquila ha aumentato la consapevolezza nei mezzi di questa squadra? "Un pareggio meritato che è frutto del lavoro che stiamo portando avanti da diversi mesi. I ragazzi non sbagliano mai approccio alla seduta d’allenamento quotidiana e questo è determinante per offrire pzioni di livello.