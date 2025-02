Dayitalianews.com - Oggi, 16 febbraio, un anno fa moriva Navalny. Ue: “Putin ha la responsabilità ultima”

L’attivista aveva 47 anni ed era rinchiuso in un carcere russo. Centinaia di persone sulla sua tombaE’ passato un, dal 162024, dalla morte dell’attivista Alexeimentre era detenuto in un carcere russo: aveva 47 anni. Centinaia le persone che questa mattina si sono radunate a Mosca, al cimitero Borisov, per rendere omaggio a quello che è stato il più importante oppositore del Cremlino in tempi recenti.I sostenitori dideposto fiori sulla sua tomba con la polizia che ha concesso l’ingresso al cimitero Borisov, filmando tutto. C’erano anche diplomatici stranieri, compresi gli ambasciatori di Usa e Ue, Lynne Tracy e Roland Galharague, secondo notizie rilanciate dall’agenzia Dpa.“responsabile ultimo morte”Nel ricordare, l’Ue dichiara che al riguardo “il presidentee le autorità russe hla” della sua morte.