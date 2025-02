Lanazione.it - Offese no-vax al sindaco De Caro, individuati gli autori

Monsummano Terme (Pistoia), 16 febbraio 2025 – Un uomo di Lucca e una donna della montagna pistoiese. Sono questi i soggetti a cui la polizia ha ricondotto la produzione di scritte, lo scorso novembre, sul muro del Comune di Monsummano e sulle auto della municipale, contro ilDee contro i vaccini anti Covid, accompagnate da un chiaro riferimento alla morte della piccola Rosa, venuta a mancare a soli 9 anni alcune settimane prima. La Digos ha perquisito le abitazioni dei due presuntia cui sono stati contestati i reati di concorso e deturpamento di cose altrui, sequestrando del materiale. Secondo quanto appreso dalla polizia le indagini hanno portato la Digos di Pistoia “ad accertare l’identità di due deglidelle scritte No-Vax. All’esito delle perquisizioni, sono stati sequestrati gli indumenti indossati in occasione degli imbrattamenti, nonché alcuni strumenti utilizzati per la relativa esecuzione, striscioni rivendicativi No -vax dotati di telecomando per apertura a distanza, telefoni cellulari e supporti informatici, sul cui conto la Procura ha affidato ad un consulente tecnico la relativa analisi”.