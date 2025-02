Ilrestodelcarlino.it - "Occasione d’oro per i commercianti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"I concerti a luglio? Ottime iniziative per la città. Spero che in ciò rappresenti un’per le piccole attività di venire messe in risalto". Claudia Villa, della pasticceria ’Le Origini Villa’, si augura che in queste occasioni si trovi un modo di esaltare le realtà un po’ più piccole. "Parlando nello specifico della nostra attività, ad esempio, noi abbiamo prodotti senza glutine - spiega la cittadina - e in occasioni come il Gran Premio abbiamo notato un forte flusso di cittadini stranieri che ci erano venuti a cercare per loro esigenze. Proprio per questo, vorrei che l’amministrazione approfittasse dei grandi eventi per mettere in luce piccole medie imprese come la nostra, per farci conoscere ancora di più al pubblico". conclude.