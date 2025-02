Zonawrestling.net - NXT/TNA: Sorpresa tricolore a NXT Vengeance Day

NXTDay ha avuto la sua giusta quota di grandi momenti, ma uno dei più inaspettati è arrivato prima dell’evento principale quando è stato rivelato che Santino Marella era nell’edificio. Mentre Ava era sul ring per promuovere NXT Roadblock al Madison Square Garden, è stata interrotta da Arianna Grace, che ha casualmente rivelato che suo padre, Santino Marella, era presente. Le cose si sono intensificate quando è stato anticipato che Marella avrebbe avuto un incontro per discutere i piani futuri. Come direttore dell’autorità della TNA, la sua presenza a NXT non è stata solo una visita amichevole, è stata puramente una questione di lavoro.Il rapporto tra NXT e TNA è già stata stabilita, con i talenti della TNA che hanno fatto apparizioni nella WWE, ma la presenza di Marella aDay segnala che ci sono discussioni più grandi in corso dietro le quinte.