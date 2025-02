Ilrestodelcarlino.it - Nuovo cinema Vincenzo Tasselli: "Proiettavo film durante la guerra. Poi divenne un lavoro al Mariani"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato uno degli ultimi tipografi che sapevano comporre i testi a mano e con grande velocità, qualcosa come seimila lettere all’ora, ma soprattutto, che quando arrivò il grande nevone del 1929, l’11 febbraio, era nato da appena un mese, è l’ultimo storico operatoretografico di Ravenna, per mezzo secolo ha lavorato aled è passato dalle pellicole in bianco e nero e pronte a incendiarsi, al colore, alscope. Ha conosciuto e lavorato con Michelangelo Antonioni alla quotidiana revisione delle riprese di ‘Deserto rosso’, ha incontrato mattatori come Gino Bramieri e Walter Chiari che si esibivano nell’avanspettacolo, ha collaborato con Bruno Carnoli, ‘inventore’ della moderna pubblicitàtografica. Ormai in vista del traguardo dei cento anni, trascorre le giornate a leggere ‘M’ di Scurati "ma quando mi viene rabbia passo ai Promessi Sposi.