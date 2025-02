Rompipallone.it - Nuovo “caso” Juan Jesus: “N*** di m***, choc in Serie B

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 16 Febbraio 2025 11:32 di Giancarlo SpinazzolaScandalo in Bari-Cremonese: l’ex Palermo accusato di razzismo da Dorval che scoppia in lacrime: il Bari chiede giustiziaIl calcio a volte si ferma per motivi ben più gravi di un gol o di un’esultanza: quello accaduto ieri ne è la prova. Sabato pomeriggio, allo stadio “San Nicola”, la partita tra Bari e Cremonese è stata segnata da un episodio che non dovrebbe mai accadere in nessuno sport.Secondo quanto riportato dalla squadra pugliese, nei minuti finali della gara – con il punteggio di 1-1 – il trequartista della Cremonese, Franco Vazquez, avrebbe rivolto un insulto razzista a Mehdi Dorval, esterno del Bari. Parole pesanti che hanno colpito profondamente il giocatore. Dorval ha lasciato il campo in lacrime, visibilmente scosso, mentre i compagni cercavano di consolarlo.