Ilgiorno.it - Nuovo appuntamento per il tavolo della Pace

per ila Cernusco, la rassegna che ha portato in città divulgatori, pensatori, scrittori e docenti. Ultimo incontro con il saggista Alfredo Somoza. Il professore interverrà sul "Ruolo dell’Europa, una nuova geografia mondiale". Giovedì in biblioteca, Sala Camerani, alle 21. In programma poi altri due incontri: il 28 febbraio alla Casa delle arti di via de Gasperi con Naim Abid in concerto. Il famoso crooner presenterà "Libero", nove brani su temi di natura spirituale e sociale per l’unità fra i popoli. Infine, il 27 marzo alle 10.30 al Giardinodi via Don Sturzo si terrà l’iniziativa "Un albero per la" con la piantumazione di un esemplare simbolico da parte del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, del circolo cernuschese delle Acli.