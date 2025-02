Nuovi cortei in Germania contro AfD

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.35 Un fine-settimana indi protestel'estrema destra. Migliaia di persone nuovamente in piazza in nome della democrazia. A Berlino 30mila persone hanno criticato la "normalizzazione della politica e dei discorsi di destra" e il "rafforzamento dell'estrema destra ine in Europa".AfD e spesso anche anti Cdu-Csu e il suo candidato cancelliere Merz. Proteste nel Nord Reno-Vestfalia, a Dusseldorf, Magonza, Dresda, in vista delle elezioni federali. I sondaggi vedono in testa Cdu-Csu. Secondo AfD.