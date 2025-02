Ilgiorno.it - Nuove regole per entrare nelle discariche

per l’accesso alle piattaforme ecologiche di Concorezzo e Villasanta. Aziende e attività entreranno soltanto dopo aver presentato formulari e modelli ministeriali, mentre le utenze domestiche potranno scaricare con furgoni al massimo cinque volte l’anno con autorizzazione dalla polizia locale. Un cambio di passo necessario "dopo un’analisi che ha evidenziato la presenza di più rifiuti rispetto ad altri centri della zona". Per garantire il rispetto dellenorme, "verranno aumentati gli operatori e i controlli, anche con l’aiuto di volontari comunali". Non cambierà l’orario, la piattaforma rimane a disposizione nel fine settimana "un valore aggiunto e continuerà a essere una risorsa importante per i residenti". Bar.Cal.