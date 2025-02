Latinatoday.it - Nuove iscrizioni a scuola, boom per i licei a Latina

Leggi su Latinatoday.it

Sono stati resi noti, dall'ufficio scolastico e dalle stesse scuole, i dati sullealle scuole secondarie di secondo grado aper il prossimo anno scolastico. Va chiarito subito che non si tratta di dati definitivi considerando che chi non ha presentato domanda on line (entro l'11.