Europa.today.it - Nuova Sondrio e Castellanzese proseguono a braccetto

Leggi su Europa.today.it

Ancora un pareggio per lache oggi pomeriggio ha impattato con il punteggio di 2-2, nella nona giornata di ritorno del girone B di serie D contro la.Avvio shockGli ospiti al 2' sono già in vantaggio: Boccadamo va via sulla sinistra a Escudero, arriva sul fondo.