Nuova musica per Victor Sjöström Cine-concerto al Modernissimo

È unfuori dall’ordinario quello che va in scena oggi al, alle 18: il quartetto composto dai musicisti di ricerca Laura Agnusdei (sax), Simone Cavina (percussioni), Stefano Pilia (chitarra) e Antonio Raia (sax) sonorizzerà il film He Who Gets Slapped, capolavoro realizzato nel 1924 dal maestro delma muto. Tratto dalla pièce del drammaturgo russo Leonid Andreev, He Who Gets Slapped è una spietata disamina delle dinamiche sociali di umiliazione e offesa, prepotenza e disumanizzazione: la storia dello scienziato deriso e disilluso che finisce per indossare i panni del clown consapevole, folle e disperato, segna la definitiva consacrazione attoriale di Lon Chaney, fresco del successo, nel 1923, nel Gobbo di Notre Dame che lo vedeva protagonista nei panni di Quasimodo.