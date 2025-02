Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Duster RS: ecco come avere la versione sportiva

Per chi vuole unadavvero “cattiva” è arrivata una risposta concreta. Grazie all’azienda tedesca Carpoint GmbH, con l’ausilio del tuner Redust, ora lapuò davvero diventare un suv con aspetto da vettura ad alte prestazioni. Di seguito daremo tutte le informazioni e le caratteristiche del suv che si è trasformato in un modello completamente differente.Davvero bello il cerchio da 20? che impreziosisce questaSi chiamanoExtreme Redust Sport le versioni acquistabili da subito ai seguenti link. Trattasi delle motorizzazioni 1.3 TCe da 130 ed ibrida 1.6 aspirata da 141 CV:Extreme TCe 130 4×4 REDUST SPORTExtreme Hybrid 140 REDUST SPORTLaibrida arancione prevede i seguenti optional:Foglio – ArancioneCerchi in lega Redust da 20 pollicipneumatici 245/40 R20larghezza carreggiata anteriore/posterioreminigonne lateralipresa d’aria del cofanostrisce del tettospoiler posterioresospensioni coiloverpassaruota + 20 mmFari fendinebbia a LEDscarico sportivoTappetini Velour Redust Setinterni completamente in pelleCinture di sicurezza – Arancioneilluminazione ambientaleUgelli aria floccati / elementi interniNon per tutti il prezzo, che in Germania, con iva al 19%, è di 52.