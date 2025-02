Notizie Asvis | Barometro del rischio Allianz 2025 cosa preoccupa di più le aziende nel mondo?

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Tommaso Tautonico della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 6 febbraioFrutto di sondaggio che ha coinvolto 3.778 esperti in gestione deldi 106 Paesi diversi, l’edizionedell’“risk barometer” identifica le principalizioni delledi tutto il. Mai come quest’anno, evidenzia lo studio, c’è una marcata connessione tra i rischi principali. I cambiamenti climatici, le tecnologie, le nuove regolamentazioni e i rischi geopolitici sono sempre più interconnessi, creando una fitta rete di causa ed effetto.“In un contesto volatile in continua evoluzione come quello di oggi ledevono adottare un approccio olistico alla gestione dele sforzarsi per migliorare la resilienza” ha dichiarato Michael Bruch, global Head of risk advisory services diCommercial.