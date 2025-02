Ilgiorno.it - Noseda e il “suo“ Dallapiccola: "Un creatore di gioielli musicali"

Leggi su Ilgiorno.it

Appuntamento domani al Piermarini con la Filarmonica della Scala diretto da Gianandrea. Un programma importante che vede nella prima parte i “Due pezzi per orchestra“ di Luigi, preludio novecentesco al “Concerto n. 2 in la maggiore per pianoforte e orchestra“ di Franz Liszt, interpretato da Francesco Piemontesi che debutta al Piermarini. Nella seconda parte, recentemente premiato con l’Ambrogino d’oro, propone una propria selezione di brani orchestrali dalla “Sinfonia drammatica op. 17 da Roméo et Juliette“ di Hector Berlioz.scrisse i due pezzi avendo in mente due dei grandi affreschi realizzati da Piero della Francesca per il ciclo sulla Storia della vera Croce ad Arezzo. Vero cultore del compositore, Gianandreaha dedicato una parte della propria attività discografica alle sue opere e afferma: "La musica di Luigiè un distillato di gesti sonori chiari e riconoscibili.