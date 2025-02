Iltempo.it - "Non so se lo merito": Giorgia non trattiene le lacrime. E l'Ariston protesta

Le esibizioni magistrali non sono bastate a convincere chi doveva sostenerla al punto tale da farla svettare nella classifica finale., la favorita per eccellenza di questa edizione del Festival di Sanremo, non ce l'ha fatta ad arrivare prima e, anzi, è rimasta fuori perfino dalla cinquina. Per lei chi ha votato ha scelto il sesto posto. Chiamata sul palco per ritirare il premio 'Tim la Forza delle Connessioni' e dopo aver raggiunto Carlo Conti al centro del palco, la cantante romana è scoppiata a piangere. Poi, quando è riuscita a gestire le emozioni, ha detto: "La vera vittoria è l'affetto del pubblico, soprattutto dopo tutti questi anni ha un valore inestimabile. Non so se lo, ma vi ringrazio con tutto il mio cuore". L'hato, forse perché convinto che l'artista avrebbe alzato il premio al cielo.